PHOTOS. On a passé une nuit aux urgences du CHPG

Pendant une période de plat, les médecins et infirmières nous racontent les anecdotes du quotidien en plaisantant.

"Heureusement qu’on rigole, c’est ce qui nous permet de décompresser", lâche Nathalie. Mais ils évoquent aussi un certain ras-le-bol sur des venues injustifiées aux urgences.

"L’été on a le droit aux brûlures de méduses et épines d’oursins alors que les solutions sont de frotter avec du sable pour l’un et mettre un corps gras sur l’autre. De la vaseline, de l’huile, du beurre, mettez ça sur une épine et elle partira toute seule. Nous ne retirons pas les épines car ça peut entraîner des infections par la suite", déclare le docteur Mallet-Coste.

"Les gens viennent aux urgences car c’est accessible à tous et qu’ils peuvent avoir une batterie d’examens mais parfois nous ne sommes pas habilités pour certains problèmes…", déplore une infirmière.

La soirée se finira sans avoir vu un seul camion de pompiers. Un peu de répit ne fait pas de mal pour ces équipes confrontées parfois au pire.

Les bobos les plus fréquents

Des traumas à la cheville ou au poignet. Que ce soit de la simple luxation à la fracture, ce sont des blessures très courantes auxquelles font face tous les jours infirmières et médecins.

Les douleurs abdominales en tout genre, de la diarrhée aux œdèmes et autres complications. Les AVP, traduire accident sur la voie publique. Des cas qui deviennent de plus en plus fréquents. Des consultations "psychologiques".

Tout ce qui peut être lié à des crises d’angoisses, du stress… Les infirmières constatent des patients de plus en plus jeunes et toujours plus nombreux.

Une mécanique bien huilée

Si certaines nuits sont calmes, d’autres poussent généralement les professionnels de la santé à tenir un rythme très soutenu. C’est dans ces cas-là que leur organisation méticuleuse aide à garder le cap.

Après s’être présenté à l’accueil, le patient sera tout d’abord vu par l’infirmière organisatrice de l’accueil, incarnée par Nathalie de 14 h à minuit au CHPG. Véritable lien entre l’accueil et le service, l’IOA permet de gérer le flux.

"On demande pourquoi les patients viennent, on évalue de prime abord pour trier les priorités. C’est essentiel de faire le tri, que ceux qui nécessitent des soins très rapidement passent avant un plus petit bobo", explique Nathalie. Quand à 21h la secrétaire de l’accueil quitte son poste, c’est elle qui prend le relais et assure l’administratif en plus de ses tâches habituelles.