PHOTOS. On a participé à un atelier de cuisine avec le chef étoilé Marcel Ravin à Monaco

Chic décontracté

Comme on est en automne, vendredi dernier, c’était bistronomie: "On est sur la convivialité, une cuisine franchouillarde, avec des plats simples, de famille, mijotés. En bistronomie, on allie la précision de la gastronomie à une cuisine plus décontractée, tout en gardant un niveau d’excellence."

En gros, c’est de la gastronomie en jeans et en baskets. Mais des baskets chics. Et un pull en cachemire.

Dans la cuisine du restaurant d’été Las Brisas du Monte-Carlo Bay, nous sommes cinq participants: "Je me limite toujours à sept ou huit personnes, pour pouvoir m’occuper correctement des clients. Aujourd’hui, nous avons quelques malades, nous serons donc moins nombreux."

Au programme, un repas en trois étapes. Entrée, plat et dessert. Mimosa de lentilles et pied de cochon truffé, joue de veau braisée au vin rouge, embeurrée de chou et carottes fondantes et saucisson pistaché, et un Gnafron rhum raisin (dessert composé d’une superposition de crème au rhum, aux raisins, et aux fruits confits, et d’un biscuit à l’amande semblable à un macaron).