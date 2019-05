Il est étonnant à plus d’un titre. Par ses dimensions, d’abord.Car si le double gratte-ciel domine Monaco du haut de ses 170 mètres et 50 étages, il jauge en réalité plus de deux cents mètres si l’on compte les onze étages du parking souterrain. Par la prouesse, ensuite, qu’a représenté le chantier, conduit en plein centre-ville, sur une parcelle d’à peine 3 000 m2, avec parfois jusqu’à 800 ouvriers se côtoyant sur le site.

Livrée en 2015, la tour Odéon est le premier immeuble de grande hauteur bâti à Monaco depuis les années 1980 et désormais la plus haute construction de la Principauté. Le chef-d’œuvre du groupe Marzocco, conçu par l’architecte monégasque Alexandre Giraldi, construit en six ans dans le quartier de l’Annonciade, à l’est de Monaco, est devenu une sorte d’emblème.