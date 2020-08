PHOTOS. Nous sommes allés voir si le port du masque était respecté à Monaco

Depuis mercredi matin, le port du masque est obligatoire dans certaines zones du pays. Quatre secteurs sont concernés: les ruelles du Rocher, la place du Palais, la place du Casino et l’esplanade du centre commercial de Fontvieille.

Quatre jours plus tard, nous sommes allés voir ce qu’il en était. Si le port du masque était respecté. Si des récalcitrants refusaient de se soumettre à cette nouvelle règle. Et comment la Sûreté publique s’y prenait pour faire appliquer la loi.

Le masque a également été rendu obligatoire dans les secteurs les plus fréquentés de douze villes azuréennes, ainsi que, depuis vendredi, sur tous les marchés, foires, brocantes et vide-greniers des Alpes-Maritimes. À Monaco peut-être plus qu’ailleurs, le public apparaît discipliné.

De la pédagogie, pas de répression