PHOTOS. Monseigneur Barsi, l'archevêque de Monaco applaudi par huit cents fidèles

Avant la fin de la célébration, Mgr Bernard Barsi a prononcé des phrases de nouveau personnelles. "Dans ce ministère qui a été la trame quotidienne de ma vie, je ne me suis jamais senti seul. Dans les moments d’épreuves et de peine – car il y en a eu – j’ai éprouvé les paroles que Dieu a adressées à son serviteur Josué : "Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras". (...) Il m’est impossible de citer tous ceux et celles qui, au nom de leur foi, ont pris une part active dans la vie et la mission de notre diocèse. (...) C’est à Dieu seul qu’il convient d’en attribuer le mérite (...)."

"Ma prière sera constante"

Au fil des deux décennies passées à Monaco, Mgr Barsi a été au cœur de la vie de la famille princière. "Ma prière sera constante pour vous et votre famille, a-t-il lancé au prince Albert II. Que la grâce de Dieu vous aide dans l’exercice de votre haute mission."

Et de finir par des mots chaleureux à l’endroit de son successeur : "Nous allons accueillir notre nouvel archevêque dans la foi et la joie. Portez dans votre prière Mgr Dominique-Marie David afin qu’il soit un pasteur selon le cœur de Dieu. (...) Nous nous retrouverons, ici même, le dimanche 8 mars, puisque dans un geste délicat et significatif de la succession apostolique, Mgr David m’a demandé de l’ordonner évêque. Je ne vous oublie pas, vous restez dans mon cœur et ma prière."

Huit cents fidèles applaudissent.

"Sachez que vous allez me manquer"

"Dans notre pays, le Prince et l’Archevêque ont un point commun : tous deux ont le devoir de dire ce qu’ils ont à dire et de faire ce qu’ils ont à faire." Le prince Albert II a adressé un message à coloration politique. "Je vous remercie d’avoir toujours dit ce que vous aviez à dire, avec courage, nous appelant notamment à ne pas appliquer les règles de notre société marchande à ce qui constitue notre dignité humaine. Merci aussi d’avoir fait ce que vous aviez à faire, en particulier par la belle réalisation, avec le soutien de mon Gouvernement, de la maison diocésaine. Elle est un authentique témoignage de partage d’expériences, un espace qui permet à ceux qui y échangent de relier leur vie à leur foi, ce qui me paraît aujourd’hui capital."

Le maire Georges Marsan a également pris la parole : "Au nom du conseil communal et en mon nom personnel, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement pour toutes ces années en Principauté. Vous avez, durant les vingt ans de votre épiscopat, vécu et participé à des événements majeurs et particulièrement marquants de notre Histoire. (...) Nos chemins se croiseront encore, j’en suis persuadé."

Après ces témoignages d’amitié, Mgr Barsi a souhaité réagir, non sans émotion. "Vos paroles, Monseigneur, me touchent énormément. Merci également à vous, Monsieur le maire. Tout le monde me dit : "Vous allez nous manquer". Sachez que vous aussi vous allez me manquer. Je connais ici 95 % des fidèles. Cela m’a toujours réjoui. J’ai eu beaucoup de joie à vous connaître et à vous aimer et vous pouvez être certain que je continuerai à être proche de vous."