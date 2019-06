PHOTOS. Monseigneur Barsi fête les 50 ans de son sacerdoce

"On devient prêtre par la rencontre des autres"

"J’ai eu des ministères très variés, ajoute-t-il. À la montagne, puis dans le monde des jeunes, ensuite une paroisse d’un milieu populaire où j’ai été très heureux. Et je me suis retrouvé archevêque de Monaco sans le chercher. Dans notre monde, il n’y a pas de plan de carrière, on va là où l’évêque nous envoie et estime que l’on est capable. Ce n’est pas comme la société civile, dans l’Église c’est le service qui compte."

Il poursuit: "Finalement, c’est un don que Dieu nous fait. Mais on devient prêtre par la rencontre avec les autres. Des chrétiens, des laïcs, mariés ou pas. Toutes ces personnes qui, dans l’Église, vous portent un témoignage, assurent de leurs prières, partagent leurs joies et leurs difficultés. Tout cela aide à devenir prêtre, être à l’écoute des gens et de Dieu. Et même après cinquante ans, je continue d’apprendre, je crois que je n’aurai jamais fini!"