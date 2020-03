PHOTOS. Mgr Dominique-Marie David devient évêque de Monaco et succède à Mgr Bernard Barsi

"Aujourd’hui, jour de fête et de joie pour l’Église. Ensemble, nous participons à l’ordination épiscopale de Mgr Dominique-Marie David, archevêque élu de Monaco."

Dimanche après-midi, après le message de bienvenue du prince Albert II à l’entrée de la cathédrale, Mgr Bernard Barsi, archevêque émérite, a présidé la consécration épiscopale de Mgr Dominique-Marie David. Il était assisté de deux évêques co-consécrateurs : Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux et Bazas, ancien évêque de Nantes, et Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans.

Tous les représentants des autorités et institutions publiques, Mgr Antonio Arcari, nonce apostolique en Principauté, ainsi que les fidèles assistaient à cette célébration exceptionnelle au cours de laquelle Mgr Barsi a définitivement cédé sa place à Mgr David.

"Un successeur des apôtres"

Dans son homélie, il a prononcé des mots chaleureux à l’endroit de son successeur et lui a rappelé le rôle de l’évêque. "Mon cher Dominique-Marie, la charge et le ministère de l’évêque peut effrayer celui qui les reçoit, mais faut-il vous rappeler l’a promesse de Jésus à l’Apôtre Paul, alors dans l’épreuve : “Ma grâce te suffit” (2 Cor 12/9). Soyez sans crainte, c’est la grâce de Dieu qui sera votre force, c’est sur le Christ que vous bâtirez votre vie car sans Lui, vous ne pourrez rien faire. (...) Par la consécration épiscopale, transfiguré par l’Esprit Saint, Mgr David devient un successeur des apôtres, un pasteur de l’Église. Il aura désormais pour unique tâche de garder dans l’unité de la foi et de la charité, l’Église qui est à Monaco, de l’enseigner, la sanctifier et la guider. En communion avec le pape, lui-même successeur de l’apôtre Pierre et avec les autres évêques du monde, membres comme lui du Collège épiscopal, il portera le souci de toutes les Églises et de l’évangélisation de l’univers."

Durant plus de deux heures, les rites se sont succédé, dans une ferveur et une chaleur toutes singulières. Dix-neuf évêques, le nonce apostolique, des prêtres, des séminaristes, mais également les petits chanteurs, la Maîtrise de la Cathédrale, les organistes, des musiciens de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, tous sont venus pour accueillir et honorer l’arrivée du nouvel archevêque de Monaco.

Et durant plus de deux heures, alors que tous les regards se portaient vers un seul homme, lui, Mgr Dominique-Marie David semblait transfiguré par la foi. L’émotion était palpable dans le chœur de la cathédrale.

Les fidèles savent d’ores et déjà qu’ils pourront compter sur un homme d’une profonde humanité pour conduire l’Église.