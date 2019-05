Depuis 2006, le salon Ever, c’est un peu la référence en matière de mobilité propre. Le salon de la voiture électrique, pour grossir le trait.

Aujourd’hui installé dans le hall Diaghilev, un peu plus grand que l’espace sous la verrière qu’il occupait jusqu’alors, le salon se transforme progressivement: "Nous sommes en progrès avec plus d’une quarantaine d’exposants, toute une série de tables rondes et de conférences scientifiques. L’objectif est de convaincre et de promouvoir le développement d’une mobilité propre", explique Bernard Fautrier, président du salon Ever.

Dénicher l’incontournable

Mais alors, est-il encore nécessaire de convaincre de la nécessité d’une mobilité propre après les multiples engagements du prince Albert II ? Après les appels des scientifiques du monde entier sur la nécessité d’enrayer les émissions de gaz à effet de serre? "Quand on a fondé Ever il y a 15 ans, on pensait au moment où l’on n’aurait plus besoin de ce genre d’événement, quand la mobilité propre serait vraiment rentrée dans les mœurs. On a bien avancé, mais nous n’en sommes pas là", constate Bernard Fautrier.