Pour espérer faire les poches de la population résidente à Monaco et des commerçants locaux, mieux valait dénicher un lieu sûr. À l’abri de la pluie. Certains ont convergé vers la grotte de l’observatoire du Jardin Exotique, décor idéal pour se faire quelques frayeurs.

D’autres ont lentement convergé vers le Stars’N’Bars redécoré à la sauce mexicaine pour l’occasion. Aux portes des maisons hantées et de la terreur, nichées entre les murs de l’institution du quai Antoine-Ier on observait d’étranges acoquinements. Un Joker et un fantôme. Une fée maléfique et un pirate.

Il y avait là de l’imagination à revendre et une bonne cargaison de bonbons à glisser malicieusement dans sa besace. Les plus grands - mais toujours jeunes dans leur tête - ont rejoint le clan des marcheurs blancs en pérégrination à la Rascasse, ces pétrifiantes créatures humanoïdes qui auront donné tant de fil à retordre aux héros chevaleresques de Game of Thrones.

Tout ce beau monde a dû s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit. Pour finalement rejoindre leur quartier général avant que le soleil ne se lève…