C’est la 4e année que la mairie organise cette "Splash party" pour les ados de 12 à 17 ans. Sans les parents pour les surveiller, c’était le meilleur moyen pour eux de fêter l’arrivée des grandes vacances.

"Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait une telle ambiance, c’est vraiment génial. On se retrouve avec les copines sans que les parents nous surveillent, c’est trop cool", s’enthousiasme Juliette, 14 ans.

Pas de parents, oui, mais une sécurité renforcée au bord des bassins, pour éviter tout accident.Jacques Pastor, adjoint au maire, semble avoir tout prévu: "On a mobilisé le personnel permanent de la piscine, les maîtres nageurs et six agents de sécurité.On attend plus de 200 enfants, c’était nécessaire."

De quoi rassurer les parents et ravir les ados.