PHOTOS. Les Halles de la Condamine: comment ce poumon de Monaco où tout le monde se côtoie reprend vie

C’est l’un des poumons du pays. Un lieu de vie populaire. D’ordinaire, à une même tablée, on y croise une ribambelle de profils.

Le banquier enserré dans son costard cravate côtoie les retraités, dont le caddie regorge de provisions tout juste achetées sur le marché de la Condamine, et les touristes en pérégrination à Monaco.

En service restreint depuis mi-mars, la halle revit littéralement. Doucement mais sûrement.

Ce mardi, la mairie de Monaco – les lieux relèvent de sa compétence – a de nouveau autorisé le service à table.

En format réduit, forcément, distanciation sociale oblige. Quinze tables de quatre personnes, espacées d’1,50 mètre, soit une capacité théorique de soixante places assises.

Une bouffée d’oxygène, malgré des temps difficiles, pour les restaurateurs des lieux qui ne vivaient plus que de la vente à emporter et de la livraison.

Un plaisir partagé par les habitués de la halle. "C’est notre première depuis trois mois. ça fait du bien de sortir un peu, de manger avec les amis, sourient Alain et Annie Cremaschi et Anouchka Katsiadas, tous trois réunis autour d’une bonne assiette de tartare et de frites. Avec cette configuration, on est plus dans l’esprit restaurant et on perd l’aspect “cantine” des lieux. Avant, même si on venait seul, on pouvait discuter avec les voisins de table. Mais c’est normal, il faut continuer à respecter l’éloignement. Il vaut mieux trop de mesures que pas assez."

"Je me sens en sécurité"