PHOTOS. Les commémorations du 75e anniversaire du 8-Mai 1945 à Monaco et son pourtour

De Monaco à Beausoleil, en passant par Cap-d'Ail, les autorités locales et associations patriotiques ont commémoré, ce vendredi, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie il y a 75 ans. Des hommages masqués et parfois retransmis en live

Vendredi, la Maison de France a commémoré, à huis clos, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, en présence de nombreuses autorités monégasques et françaises et ceci malgré des conditions sanitaires particulières. "Comme le disait Winston Churchill : “Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre”. Nous avons souhaité, ainsi que les Personnalités présentes, entretenir ce Devoir de Mémoire si important et si symbolique", avance un communiqué de la Fédération des Groupements Français de Monaco (FGFM). "nous nous retrouvons à entrevoir la victoire sur le coronavirus" Du fait des mesures de distanciation sociale inédite en ces temps de pandémie, la cérémonie a été retransmise en direct sur Facebook. A l'issue des commémorations, l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini s'est réjoui "de reprendre un début de vie normale" à l'occasion de ce 8-Mai rassembleur. "Très reconnaissant de toutes les autorités publiques de la Principauté" pour leur présence, l'ambassadeur a estimé que "le 8-Mai 1945 est une forme de victoire et que, là, nous nous retrouvons de nouveau à entrevoir la victoire sur le coronavirus." L'ensemble des autorités publiques de la Principauté était représenté à la Maison de France. Photo Dir.Com. En mairie

de Beausoleil

La ville de Beausoleil a tenu à commémorer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un format restreint. Si le contexte sanitaire ne permettait pas d’organiser les cérémonies habituelles cette année, le travail de mémoire perdure. La cérémonie s’est tenue au sein de la mairie en respect des consignes gouvernementales, en présence de Gérard Spinelli, maire de Beausoleil ; Marc Terrosi, président de la section locale de l’Union Nationale des Combattants ; le brigadier-adjoint Frédéric Thomas de la Police Municipale ; du porte drapeaux, François Daiss ; et de Gabrielle Sinapi, élue en charge des Associations Patriotiques et Actions Commémoratives. Le maire de Beausoleil a procédé à la lecture du message du président de la République, suivie du

du Poilu L’Union Nationale des Combattants (UNC) section Beausoleil, Cap-d’Ail, Monaco et la Turbie a tenu, malgré le confinement, à présenter les drapeaux au Foyer du Poilu "en mémoire de nos frères d’armes morts au combat, durant la guerre de 1939/1945". Étaient présents les porte-drapeaux, Philippe Denis, Louis Blanc, Jean-François Lesage, le président Marc Terrosi, Mr Franck Blanc et Mme Gabrielle Sinapi, représentant l’association patriotique en mairie. Les porte-drapeaux de l'UNC Philippe Denis, Louis Blanc, Jean-François Lesage, et le président Marc Terrosi, Mr Franck Blanc et Mme Gabrielle Sinapi, représentant la mairie. DR Sur les Terrasses Jean-Moulin, le maire, Xavier Beck, a déposé la gerbe de la Ville de Cap-d'Ail au pied du monument aux Morts. Ville de Cap-d'Ail Cap-d'Ail se souvient des héros

Ce vendredi 8 mai, la commune de Cap-d'Ail se souvenait également, et rendait hommage aux héros de la Victoire. En raison de la crise sanitaire, la cérémonie s'est déroulée sans public et en comité restreint, dans le respect des distanciations sociales. Étaient présents pour cette cérémonie : André Fabre, conseiller municipal et président du Souvenir Français de Cap-d'Ail ; Pierre Angibaud, conseiller municipal correspondant Défense ; Félix Yunès et Alfred Lorenzato, porte-drapeaux de Cap-d'Ail ; Yvan Kesic, porte-drapeau de l'association des Anciens Combattants des Douanes, et Marc Terrosi, président des Anciens Combattants Cap-d'Ail / Beausoleil / Monaco/ La Turbie.