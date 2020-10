PHOTOS. Les 3.400 plats offerts par des chefs du Sud-Est ont été livrés aux sinistrés de la tempête Alex

"Nous avons distribué tous les repas des chefs. Et puis nous avons fait une tablée de vingt-cinq à trente personnes. C’est là que je me suis rendu compte que les bénévoles qui venaient de m’aider étaient des gens de Saint-Martin-Vésubie ou Roquebillière qui n’ont plus rien aujourd’hui. À table, les gens avaient juste envie de parler."

Samedi, Philippe Joannès, directeur des événements culinaires de la SBM et Meilleur Ouvrier de France, expliquait avec émotion sa journée de vendredi auprès des sinistrés de la vallée de la Vésubie.

"Je ne suis pas de cette région; mais la plupart des chefs de Monaco ont des relations privilégiées avec l’arrière-pays où ils ont encore des parents ou de la famille. Richard Ribbini, du Sporting a, par exemple, toute sa famille à Tende. Franck Lafon, du Café de Paris, a lui aussi des attaches fortes dans les vallées."

Chaîne de solidarité