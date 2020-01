PHOTOS. L’éblouissement toujours au rendez-vous au 44e Festival international du Cirque de Monte-Carlo

Jeudi soir, le premier spectacle de sélection du Festival international du cirque de Monte-Carlo a lancé sa 44e édition avec quelque 3.800 spectateurs, dont le prince Albert II, sa sœur cadette présidente du festival la princesse Stéphanie et ses enfants Pauline et Louis Ducruet.

Et toujours des numéros à couper le souffle jusqu’à plus de minuit et demi. Car il y a certes les prouesses vertigineuses comme les acrobaties de la troupe acrobatique de Shandong (avec un coup de cœur pour les "Spinning plates") ou celle des "Five Boys", ou le trapèze volant des Tuniziani ou encore la bascule de la troupe Zola de Mongolia Circus (un autre coup de cœur).

Mais le festival, c’est aussi - et même avant tout - beaucoup d’amour et de tendresse. Dans le sillage de son père le prince Rainier-III, la princesse Stéphanie sait accueillir et mettre à l’honneur des artistes qui vivent le cirque dans leur chair.

Des générations d’hommes et de femmes qui se succèdent sur la piste de l’espace Fontvieille et sous les grands chapiteaux du monde. C’est ainsi qu’ici, à Monaco, les numéros avec les animaux montrent toute l’extraordinaire relation des dompteurs ou dresseurs avec leurs bêtes.

Entre Sergey Nesterov et ses tigres blancs, c’est éloquent. Encore un coup de cœur.

>> LIRE AUSSI. Les cirques avec animaux : "Une fausse polémique qui fait mal" pour la princesse Stéphanie