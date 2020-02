PHOTOS. Le saviez-vous ? La villa "Le Mas" détruite à Monaco était la dernière demeure d'un héros du cinéma

Né en 1863 en Seine-et-Marne, Charles Pathé était destiné à hériter de la boutique familiale de Vincennes et devenir… charcutier. Mais Pathé avait d’autres goûts, en l’occurrence celui de l’aventure. À 26 ans, il met le cap sur l’Argentine de l’or dans les yeux, mais ses ambitions manquent de couler dans l’Atlantique alors que son bateau s’embrase. Devenu phobique des flammes, le garçon aime jouer avec le feu et flirte avec des crapules pour rentrer sans un sou en France deux ans plus tard.



Son passeport pour la fortune lui tombe dessus à l’automne 1914, à la foire de Vincennes. Un phonographe de Thomas Edison happe son regard dans les allées. Charles Pathé s’endette pour acheter son propre appareil et renfloue ses caisses en présentant cette "machine parlante" dans les foires alentour.



En quelques semaines, le pécule est tel que le couple Pathé ouvre son propre bazar et vend des répliques de phonographes aux forains. Pathé investit alors dans le kinétoscope d’Edison. Une sorte de juke-box producteur d’images animées. Les balbutiements du cinéma.

celui qui fit rentrer le cinéma dans les foyers



Le 22 mars 1895, les frères Lumière dévoilent leur cinématographe et bouleversent le monde. Pathé ne tarde pas à prendre son billet pour une séance de cinéma. Conquis, il se met en tête de rivaliser avec ses propres appareils.

De fil en aiguille, naissent des studios à Vincennes où sont tournés des programmes courts. Le fameux coq devient même le symbole du "Pathé Journal" pendant la Grande Guerre. L’Amérique s’ouvre à l’empire Pathé qui doit toutefois rivaliser avec un autre ingénieux producteur, diffuseur et exploitant de films, Léon Gaumont. Des salles de cinéma poussent dans tout l’Hexagone jusqu’à s’inviter dans les foyers français, en 1922, avec le "Pathé Baby".

Le premier projecteur de salon doté d’une caméra bon marché. Le succès populaire est immédiat. Et il sera le dernier de cette grande aventure industrielle.

En décembre 1923, Marie, épouse depuis trente ans et muse de Charles Pathé, s’éteint des suites d’un cancer à 51 ans.

L’amitié tardive avec léon Gaumont



À 66 ans, Pathé cède la moitié des parts de son usine de pellicules à George Eastman. En 1926, Kodak-Pathé est né et Charles Pathé quitte Vincennes pour la Côte d’Azur et Monaco. Un an à peine après qu’il a élu domicile dans la Villa Le Mas, au bas du Jardin exotique, Léon Gaumont prend lui ses quartiers à Sainte-Maxime. Les ennemis du 7e art se rapprochent.



Depuis Monaco, Pathé rédige ses mémoires, Souvenirs et conseils d’un parvenu, et noue une amitié tardive avec Léon Gaumont avec qui il déjeune tous les dimanches. En témoigne cette dédicace au crépuscule de la vie de Gaumont, décédé le 9 août 1946. "A mon aimable confrère Léon Gaumont, avec mes regrets que nous n’ayons pas été les amis que nous sommes actuellement quarante années plus tôt."



Officier de la Légion d’honneur, Charles Pathé meurt le 25 décembre 1957 en Principauté, la veille de son 94e anniversaire, avant d’être inhumé dans le caveau familial du cimetière ancien de Vincennes.