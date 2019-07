PHOTOS. Le photographe sous-marin Laurent Ballesta mène une mission scientifique dans une capsule, sur l'eau, entre Marseille-Monaco

Ce périple, qui tient de Cousteau et de Jules Verne, apportera aux plongeurs le temps qu’il faut pour découvrir les fonds marins. Cartographies, analyses des écosystèmes, recherche d’espèces rares, étude des niveaux de pollution en Méditerranée: les enjeux scientifiques sont nombreux. À la hauteur du défi humain et physique.

Les trois autres hommes embarqués avec Laurent Ballesta sont Antonin Guilbert, biologiste marin et plongeur professionnel ; Thibault Rauby, plongeur instructeur, assistant éclairagiste ; Yannick Gentil, plongeur cadreur originaire de Suisse.

La décompression ne se fera qu’à la fin de leur mission de quatre semaines, et durera trois jours. "Le projet est extraordinaire, au sens strict du terme, c’est-à-dire qu’il n’est pas ordinaire, et que jamais auparavant ces écosystèmes à la fois lointains car inaccessibles et tout proches n’ont pu être étudiés et illustrés de la sorte. Les résultats scientifiques seront forcément pertinents et les images d’un exotisme rare", commente Laurent Ballesta.