PHOTOS. Le joaillier de Napoléon exposera ses trésors cachés cet été à Monaco

Le diadème sera le thème central de l’exposition monégasque. Beaucoup ont été prêtés par des particuliers. Certains diadèmes n’ont ainsi pas été vus depuis un demi-siècle, enfermés dans des coffres de familles. Les visiteurs pourront aussi admirer des colliers, des broches et autres pièces de joaillerie qui racontent deux siècles et demi de création chez Chaumet. "L’exposition sera éclairée par des prêts de tableaux qui montrent comment étaient portés ces objets de joaillerie", poursuit Jean-Marc Mansvelt. Ce sera notamment le cas pour la ceinture gothique, une commande de Napoléon pour Marie-Louise, sa seconde épouse.

"L’objet est somptueux, majestueux, mais on ne peut pas comprendre comment on s’en servait, sans ce tableau." On y verra aussi la corbeille de mariage de Napoléon et Joséphine, ainsi que la première alliance qu’il lui a offerte.

Coups de cœur

L’exposition "Chaumet en Majesté", ce sont 80% d’objets appartenant à l’Histoire et 20% de créations récentes. Le travail des deux commissaires d’exposition aura consisté à retrouver et rassembler les bijoux anciens. Ce sont deux spécialistes: l’un en histoire et en têtes couronnées, Stéphane Bern, l’autre en joaillerie, Christophe Vachaudez.