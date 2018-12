PHOTOS. Le capitaine de l'ASM Basket, Amara Sy, joue au Père Noël pour les enfants opérés du cœur à Monaco

"Donner du bonheur"

Une intervention chirurgicale pour ces enfants défavorisés permise grâce au Monaco Collectif Humanitaire, l’un des bénéficiaires de la "NoFinish Line". "En moyenne, on verse environ 120.000 euros de dons à MCH*, ce qui représente une douzaine d’interventions financées.Ce sont des enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays. Tout est pris en charge**: le séjour, l’opération, les soins, les examens…", explique Ariane Favaloro, présidente de Children & Future, organisatrice de la "No FinishLine".

"On était stressés avant l’opération même si on savait que Hadi était entre de bonnes mains. On pensait à ses parents qui attendent au Mali. Mais maintenant, on est soulagés et contents car Hadi sera avec nous pour Noël", sourient Patricia et Tarak, parents d’accueils, conscients qu’ils doivent profiter de chaque instant avant la fatidique séparation.