PHOTOS. Le Belge Jonathan Kubben Quinonez élu "influenceur de l’année" à Monaco

Monaco a déployé un trésor de charme, dimanche soir, pour séduire quelques-uns des cent cinquante "influenceurs" les plus influents de la planète. Des jeunes gens qui se sont rassemblés dans la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, dont bon nombre étaient nominés aux Influencer Awards Monaco (IAM). Le temps d’une incroyable soirée organisée pour la deuxième année consécutive par Lolita Abraham, eux, professionnels du monde virtuel, ont savouré le plaisir d’être ensemble.

C’est le Belge Jonathan Kubben Quinonez qui a été élu "influenceur de l’année".

Et pour tous ceux qui restent circonspects face aux réseaux sociaux, cette communauté-là, qui à elle seule parvient à toucher des centaines de millions d’individus à travers la planète, s’est montrée bien plus responsable qu’on ne pourrait le croire. Oui, ces jeunes gens cultivent démesurément l’image mais ils savent, par-delà l’apparence, transmettre des messages constructifs. Leur jeunesse n’est pas uniquement remplie d’optimisme ; elle est aussi porteuse d’espoir.

Aux côtés de son époux, la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, présidente du jury des IAM, soutenue par ses deux filles, a rendu hommage au travail des influenceurs qui œuvrent "de jour comme de nuit, sans week-end ni jour férié" et a insisté : "On ne construit pas l’avenir sans respecter le passé. Vous le savez et cela vous engage."

Quatorze prix et autant de trophées représentant un bonbon incrusté d’un hashtag signé Laurence Jenkell ont été décernés au fil de la soirée. Une longue soirée de fête, ponctuée d’intermèdes dansés et chantés, orchestrée avec brio, où tout, et contre toute attente, n’était pas qu’apparence.