PHOTOS. L'association monégasque "Les Amis du Liban" raconte sa mission à Beyrouth

Un projet pour sauver une école

Des habitations détruites, un hôpital dans un triste état… Durant ces neuf jours de mission au Liban, l’association monégasque a également visité trois écoles frappées par la double explosion du 4 août, avec l’aide du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). "L’une d’elles est dans un état catastrophique, témoigne Bouran Hallani. L’école des Frères Saint-Joseph compte trois étages et accueille 360 élèves. Elle n’a plus de vitres, plus de tables, plus rien." Une situation d’autant préoccupante que beaucoup d’enfants ne vont plus à l’école depuis six mois, en raison cette fois-ci de l’épidémie de coronavirus.

La présidente de l’association des Amis du Liban a longuement discuté avec le directeur de cet établissement. "J’ai appris que 200 familles d’élèves avaient perdu leur logement, rapporte-t-elle. Nous sommes allés en voir certaines. Une maman m’a dit : “Je m’en fous d’avoir des vitres ou un canapé. Aidez-nous à payer la scolarité de nos enfants.""

"Je ne savais pas comment l’aider, avoue-t-elle. Et puis, après réflexion, je me suis dit qu’il y avait un projet à monter, peut-être avec deux autres associations de Monaco, l’Amade et Monaco Aide & Présence. Je vais leur parler de ce projet dès mon retour en Principauté. L’objectif est d’aider cette école à rouvrir. Et puis, par un système de parrainage, financer la scolarité des élèves qui en ont besoin."

Bouran Hallani estime aussi que, pour surmonter le traumatisme de l’explosion meurtrière, il faudrait également financer l’intervention d’un psychologue dans cette école.

L’idée est lancée. Cette semaine, la présidente des Amis du Liban devait rencontrer des responsables de l’Amade pour approfondir la réflexion…