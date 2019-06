PHOTOS. Laquelle de ces sublimes voitures remportera le concours d'élégance à Monaco?

Voitures "étonnantes"

De la plus récente, un millésime 2019 : la Maserati Sciadipersia Cabriolet.A la plus ancienne, une Mercedes 28/95 Phaeton de… 1914. "Il y en a d’autres qui sont étonnantes", sourit-il. Voyez plutôt : la Rolls-Royce dans laquelle ont défilé le prince Rainier III et la princesse Grace pour leur mariage en 1956, la Ferrari qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1949 ou encore la Ferrari 250 GTO pesant près de 70 millions d’euros et produite à 33 unités.

Badauds et passionnés, lesquels ont dégainé leur smartphone plus vite que leur ombre, n’auront pas manqué d’immortaliser cette Jaguar XK120 « Jabekke » – et sa bulle abritant un cockpit monoplace – qui a battu un record de vitesse en 1953: 201 km/h.