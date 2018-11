PHOTOS. La princesse Stéphanie et sa fille Camille ont distribué les cadeaux de Noël aux aînés monégasques

Un moment plein d’attention et de chaleur humaine où la population la plus fragile, la veille de la Fête nationale, peut rencontrer des membres de la famille princière. Des rencontres qui procurent beaucoup de plaisir et de réconfort chez les aînés qui ne peuvent pas se déplacer aujourd’hui sur le rocher pour assister aux festivités organisées en hommage au Souverain et sa famille.