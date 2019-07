PHOTOS. La princesse Charlène remet les trophées du concours de l'"Élégance" automobile à Monaco

Cerise sur le gâteau pour les participants du concours "Élégance et automobile à Monte-Carlo" organisé par l’Automobile Club, le dernier rendez-vous du week-end était hier sur le Rocher, pour récompenser les plus beaux véhicules de cette insolite concentration. Après l’étape du défilé samedi, place du Casino, le jury a déterminé parmi les 48 véhicules engagés, neuf vainqueurs.

Dans neuf catégories établies pour classer ces autos comparées, pour certaines, à des œuvres d’art. À l’image de l’Alfa Romeo Touring Superleggera de 1937, annoncée comme une des plus belles au monde, et consacrée ce dimanche dans la catégorie "bella machina".

Le jury n’aura pas non plus oublié la très étonnante Lancia Stratos "Zero" qui repart avec un prix spécial. Mérité pour cette machine de rallye conçue en 1970 par Marcello Gandini. Ses lignes futuristes et son pare-brise-portière en font un véhicule tout ce qu’il y a de plus singulier!