PHOTOS. La No Finish Line fête ses 20 ans cette année, 16.000 participants sont attendus

Novembre 1989. À la Jeune chambre économique de Monaco, les jeunes entrepreneurs de l’époque cherchent une idée pour inciter les pays à ratifier la Convention des droits de l’enfant proposée par l’ONU.

Les concepts fusent, dont celui d’une course en continu d’un an pour communiquer sur ce projet. D’un an, l’idée est revue à un mois et finalement à neuf jours, "pour que ça demeure une période conséquente", précise Philippe Verdier. C’est lui qui lance cette première course en novembre 1989 avec l’aval du prince héréditaire Albert.

Dans leur sillage, 750 participants parcourent 9.000 kilomètres pour cette première No Finish Line.

"C’était inespéré", se souvient Philippe Verdier, qui trace le circuit sur les quais du port Hercule. "Les premières éditions, nous nous disions que si l’on atteignait un jour le nombre de participants du marathon de Monaco (3 000 coureurs, NDLR) qui existait à l’époque, nous serions ravis."

Un kilomètre, un euro

Mais vite, le compteur s’emballe. Jusqu’aux chiffres stratosphériques de l’édition de l’an passé avec 15.600 inscrits et 432 670 kilomètres parcourus. Soit autant d’argent amassé pour l’association Children & Future, créée en 2001 en rempart de la No Finish Line.

Car si, vingt ans plus tard, les droits de l’enfant ne sont pas encore une généralité dans le monde, la No Finish Line, elle, court toujours pour soutenir les enfants à l’international. La course est devenue institution de la vie monégasque. Plus populaire que sportive, d’ailleurs. On n’y vient pas pour rivaliser avec la foulée d’Usain Bolt mais pour prendre part, jour et nuit, en courant, en marchant, en trottant, à une grande cause caritative, reflet de l’engagement humanitaire toujours alerte chez les résidents.

Dès 2004, le principe est acté : chaque kilomètre parcouru donne lieu à un euro versé par des sponsors. "Les premières années, nous versions les bénéfices", souligne Ariane Favalaro, présidente de Children & Future.

Aujourd’hui la règle est claire : les 12 euros d’inscription financent la logistique (près de 180.000 euros pour aménager et faire vivre le circuit pendant dix jours). Et l’effort des participants, transformé en euros, va à 100% dans les projets humanitaires choisis à Monaco, dans la région Paca et à l’international. Le plus médiatique étant le soutien au Monaco Collectif Humanitaire pour soutenir l’hospitalisation et l’opération à Monaco d’enfants de pays africains souffrant de problèmes cardiaques.

Et d’autres projets s’additionnent chaque année avec l’argent récolté dont les revenus ont grossi avec la course en deux décennies. Plus de 3,6 millions d’euros en vingt ans.

Près de 300 équipes

Du quai Kennedy où la No Finish Line était logée au départ sur 700 mètres, l’installation sur la digue Rainier-III en 2006 donne une impulsion plus forte. "Puis l’engouement des entreprises qui se sont mises à créer des équipes a été très bénéfique." Cette année par exemple, parmi les 11.000 coureurs déjà inscrits, près de 300 équipes sont comptabilisés dont celle de la SBM Offshore qui compte 540 coureurs.

Pour les organisateurs, il faut trouver des sponsors qui rémunèrent ces kilomètres parcourus. Car si la mobilisation est grande pour chausser ses baskets, peu voire pas de coureurs financent eux-mêmes les kilomètres qu’ils parcourent.

"Les participants n’ont pas le réflexe", note Philippe Verdier. Mais ce pourrait être une idée à développer dans le futur…

Cinq autres No Finish Line

La No Finish Line version monégasque est au maximum de ses possibilités. "Nous sommes bien établis à Fontvieille, difficile de trouver un circuit de 1,4 kilomètre et d’installer notre village qui est devenu conséquent."

Pour autant, le concept s’exporte fort dans le monde. Sur la cinquantaine de demandes de villes internationales, cinq épreuves ont déjà vu le jour, à Nice, Bratislava, Paris, Athènes et Oslo. En attendant prochainement, Bruxelles et New York.

Objectif: 450.000 km

C’est un objectif ambitieux. Haut, voire très haut, face aux caprices de la météo que craignent les organisateurs. "En moyenne, on court 55.000 kilomètres par jour. Un jour de pluie, c’est d’emblée 30.000 kilomètres en moins", souffle Philippe Verdier.