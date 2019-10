PHOTOS. La légendaire collection archéologique de Claude et Jeanine Vérité mise aux enchères ce samedi à Monaco

"Un duo en symbiose"

Décédé en 2018, Claude Vérité avait souhaité que la dispersion du reste de sa collection d’archéologie soit confiée à Bianca Massard. Près de 200 lots majoritairement de l’époque antique et d’autres plus insolites, plus personnels. "Ce sont les derniers objets de Claude et Jeanine, quelques-uns aussi du père de Claude, Pierre (1900-1992)."

Une histoire de famille, en somme. Celle de marchands d’art primitif et d’archéologie de père en fils. Dans les années 30, Pierre et son épouse Suzanne ouvrent leur première galerie à Paris avant de prendre leurs quartiers boulevard Raspail, en 1937, dans la galerie Carrefour.

En 1950, Claude et Jeanine, inséparables compagnons de voyages, rentrent dans la boucle et ouvrent la collection familiale aux sculptures africaines et océaniennes, aux objets d’Extrême-Orient et à l’art religieux. D’où l’éclectisme du catalogue monégasque.

"L’idée, c’était de faire un hommage évidemment, mais aussi de montrer peut-être une partie que les gens connaissaient moins.C’est-à-dire le vrai partenariat que Claude avait avec son épouse.Lui chinait et vendait. Elle, tenait les comptes, les archives. C’était un duo en symbiose. Ils faisaient tout ensemble et Claude demandait toujours son avis à Jeanine."