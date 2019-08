Depuis, les facteurs ont testé toutes sortes de véhicules : scooter, vélo, tricycle, utilitaires… Peugeot, Mitsubishi, Piaggio, Ligier, tous les constructeurs y sont passés.

"On a même testé un modèle de Dassault, qui nous avait été remis sur la place du palais, et qui valait plus cher qu’une Ferrari. La Cleanova. Je ne vous cache pas qu’on s’est demandé comment on allait trouver le facteur à qui confier un véhicule de cette valeur. Toutes les données étaient enregistrées et transmises au constructeur. Tout s’est très bien passé, on a rendu le véhicule dans un état plus que parfait!", se souvient Jean-Luc Delcroix.

L’aventure n’est pas près de s’arrêter: "Aujourd’hui, on réfléchit à acquérir un camion électrique. L’activité colis augmente de 25 % par an. Le défi, c’est de trouver un véhicule qui correspond à nos besoins d’exploitation", confie Frederic Defrance, responsable logistique de la Poste de Monaco.