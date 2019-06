PHOTOS. La basilique de Menton (ré)apparaît au public dans sa nouvelle mue

"L’un des problèmes qui s’est posé, et l’un des enjeux, a été de restituer les couleurs, explique Wali Kengo, architecte à l’agence Perrot et Richard - maître d’œuvre. Nous avons réalisé des sondages stratigraphiques avec la société SMBR et un laboratoire, afin de recoller avec l’histoire du bâtiment, datant du début du XVIIe siècle. Même s’il n’y avait pas encore cette façade, qui n’arrive, elle, qu’au XIXe siècle."

Sur place, plusieurs corps d’état œuvrent encore de concert pour finir dans les délais imposés. Constituant une véritable ruche, bourdonnante, dans laquelle chacun occupe un rôle bien déterminé. D’un côté, les badigeonneurs, qui continuent d’appliquer délicatement des touches de peinture sur le bâtiment. De l’autre les électriciens, missionnés pour suspendre l’éclairage.

Un travail sur l’éclairage de l’édifice

Un peu plus loin, les employés d’Azur carillon, sont chargés de déposer l’ancienne cloche (Saint-François) dans le petit clocher. Sans oublier les couvreurs, appelés pour refaire toute la couverture de la nef et faire une révision de celle du campanile et de la tour de l’horloge. Pour garantir l’étanchéité de l’édifice, aussi, via un nouveau terrassement en plomb (un matériau très utilisé pour les bâtiments historiques). Quant aux menuisiers, ils achèvent de restaurer les trois portes.