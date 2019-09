PHOTOS. Installée depuis 50 ans, la fontaine de Guy Lartigue quitte ses quartiers du Larvotto à Monaco

Une génération est passée. Et c’est Brice Lartigue, le fils de Guy, qui pilote depuis plusieurs semaines le chantier de ce démontage.

Après avoir été cinéaste, voilà vingt ans qu’il s’est mis dans les pas de son père… qui n’est jamais très loin. "Encore aujourd’hui, je l’appelle tous les jours pour le tenir au courant du démontage. Il me donne des conseils, m’indiquant de faire attention à tel ou tel élément."

Autour de lui, Brice Lartigue a constitué une petite équipe pour découper et numéroter chaque pièce. Pour la structure visible en extérieur, mais aussi pour le mécanisme et la cuve de la fontaine, enterrés sous la promenade du Larvotto. Des images et un scan en 3D serviront de repère, dans l’optique de remonter la structure un jour en Principauté.

Dans les collections du NMNM

Pour l’heure, l’œuvre doit être entièrement restaurée. L’alliage de cuivre, laiton et bronze, qui a vu passer cinquante ans d’eau ruisselante et d’air marin, est très corrodé.

L’étape est supervisée par les équipes du Nouveau Musée National de Monaco, qui compte l’œuvre de Lartigue parmi ses collections.

Le NMNM a amorcé une démarche de conservation et restauration concernant neuf œuvres en plein air dans le quartier du Larvotto.