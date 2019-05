PHOTOS. Hommage princier à Niki Lauda sur la ligne de départ

Un prince, un roi et un God save the queen! L’heure était aux têtes couronnées au départ et à l’arrivée de ce 77e Grand Prix. Un rendez-vous princier d’abord, avec la présence du prince Albert II et de la princesse Charlène qui ont retrouvé leurs invités - dont le roi de Suède, Carl XVI Gustaf - sur la grille pour donner le départ de la course.

Une cérémonie marquée par un prologue émouvant pour rendre hommage à un héros de la F1: Niki Lauda, disparu lundi. Pour lequel tous les pilotes sont sortis de leur monoplace pour former un cercle autour d’un casque marqué du sceau du héros et d’un panneau: "Danke Niki", merci Niki.

Un hommage auquel se sont associés le prince Albert II et la princesse Charlène alors que le circuit s’est tu l’espace d’une minute pour un moment de recueillement.