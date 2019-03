PHOTOS. Grâce à son vif succès, l'exposition Ferrari est prolongée de deux semaines

Pour tous les goûts

"Beaucoup de collectionneurs nous ont confirmé qu’ils n’avaient jamais vu un tel plateau", ajoute le gardien du temple monégasque de l’auto. Et chacun y a trouvé son bonheur parmi la cinquantaine de modèles exposés, essentiellement prêtés par des collectionneurs privés en plus de quelques prêts de musées et des trois Ferrari du souverain.

La petite Dino, star d’Amicalement Vôtre, n’est peut-être pas la plus rutilante mais jouit toujours d’une sacrée cote d’amour. "Elle a beaucoup de charme et si elle ressortait demain, elle aurait le même succès", assure Philippe Renzini, qui concède que les modèles anciens, et leurs galbes incomparables comme la 250 GTO, ont eu le plus de succès.

Sauf pour la nouvelle génération, qui succombe devant la puissance et l’agressivité d’une Enzo ou d’une Aperta. "Beaucoup d’amateurs nous ont dit qu’ils n’avaient jamais vu d’Aperta. La jeune génération est émerveillée par les Youngtimer comme la Testarossa ou la 288 GTO."