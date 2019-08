PHOTOS. Grâce à ce cliché, deux Azuréens gagnent un prix prestigieux et sont publiés dans le National Geographic

"On ne triche jamais avec Photoshop, on ne rajoute rien et on n’enlève rien sur les photos. On joue seulement sur la lumière et le contraste, jurent les deux preneurs d’images. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, on accompagne toujours nos photos d’une vidéo prise du drone pour prouver qu’on était sur place."

En passant leurs examens de drone, Charlie Berthaume et Julien Bernard comptent bien passer d’un stade loisir à professionnel et ainsi percer dans un milieu qui a littéralement explosé ces dernières années.

Pour faire de leur passion leur gagne-pain.