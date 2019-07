PHOTOS. Franc succès pour l’édition 2019 de la fête de la lavande de Sainte-Agnès

Cette journée de fête et de rencontres avait aussi pour vocation "d’éveiller les sens" et de susciter le bien-être à travers de nombreuses animations sur la place du village: distillation, expositions, écologie... et surtout bonne humeur!

Un vaste programme pour cet événement qui a débuté samedi, malgré les intempéries, avec la fameuse soupe au pistou, dont plus de deux cents litres ont été servis à près de cent cinquante convives!

Au terme de ce week-end consacré à ce que Jean Giono qualifiait "d’âme de la Provence", pas moins d’un litre et demi d’huile essentielle a été extrait des 500 kg cueillis la semaine dernière grâce aux trois alambics installés à l’entrée du village et qui ont été la curiosité de tout le week-end! Un véritable trésor quand on sait que le litre de ce liquide à la couleur or rappelant le soleil de Provence avoisine les… 3.200 euros! De quoi conserver précieusement ce patrimoine, dont le savoir-faire ancestral représente à lui tout seul la richesse de Sainte-Agnès!