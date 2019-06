Ce sont les super-héros du quotidien et ils n’émerveillent pas que les enfants. Au hit-parade des professions les plus appréciées, les pompiers sont des habitués du podium. Un amour qui ne s’effrite pas. Preuve encore, hier, à l’occasion des Journées portes ouvertes organisées dans les casernes de la Condamine et de Fontvieille, à Monaco.

Voilà cinq ans que les soldats du feu monégasques n’avaient pas accueilli le public dans leur antre et, dès 10 heures, les différents ateliers mis en place étaient pris d’assaut par le grand public.

Devant la ludothèque, le long du boulevard Albert-1er, les bambins étaient aux anges au moment d’enfiler la tenue de leurs idoles pour éteindre, eux-mêmes, un feu naissant ! La lance à incendie reposée, ne restait plus qu’à bondir (de joie) dans l’un des nombreux engins exposés sur le parking.

Avant le Graal, la grande échelle !