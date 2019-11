PHOTOS. Des timbres rares et exceptionnels s'exposent jusqu'à samedi soir à Fontvieille

Et ça tamponne, et ça tamponne! Ce vendredi, l’esplanade des Terrasses de Fontvieille était étonnamment agitée pour un jour de semaine. Et pour cause. De part et d’autre de l’esplanade, la philatélie tenait salon. Au Musée des timbres et monnaies, à la Collection des voitures du prince, et à l’espace Léo-Ferré.

Au Musée des timbres et monnaies, 100 timbres rares et exceptionnels provenant des collections du prince Albert II, de la reine Elizabeth II, de différents musées postaux, sont exposés.