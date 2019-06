PHOTOS. Des centaines d'enfants ont fêté la lecture avec des bénévoles retraitées à Monaco

Ce mercredi, c’est à côté du Jardin exotique, sous le soleil, que l’association Je lis, tu lis, nous lisons a réuni les écoliers de la Principauté pour partager un moment avec les retraitées bénévoles. Les enfants les appellent les mamies lecture. Depuis 2006, tous se retrouvent pour partager de bons moments autour de livres divers et variés.

Tout au long de l’année, les mamies lecture se rendent dans les écoles pour lire des histoires à un groupe de 4-5 enfants qui leur est attribué, et ce, une fois par semaine. Pour clôturer l’année et tous ces moments partagés, c’est sous les oliviers du parc Princesse-Antoinette que chaque enfant retrouve sa mamie lecture.

Une relation forte entre deux générations

"Les enfants adorent nous retrouver, ils nous attendent avec impatience et remarquent très vite si on est absentes", confie Françoise Wender, elle-même mamie lecture depuis neuf ans. Lire des histoires, partager un goûter et même repartir avec un livre en cadeau, cette journée vouée aux enfants est un véritable plaisir pour eux, leurs parents et les 68 mamies bénévoles de l’association.