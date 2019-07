PHOTOS. Découvrez l’homme qui danse la peinture à Monaco

Ballet instinctif

"On peut répéter autant de fois que l’on veut, c’est toujours free style et à chaque nouvelle performance, on travaille de nouvelles pistes", détaille-t-il. Face à la toile blanche, Henri Lamy agit le plus souvent en binôme avec son épouse Maïa.

Un tube de peinture à la main, face à l’étendue immaculée, ils multiplient les mouvements précis et les projections de couleurs le temps d’un ballet à la fois instinctif et maîtrisé.

La grâce de la danse de la capoiera mêlée à cette explosion de pigments donne un spectacle puissant.

"L’idée de cette performance est d’imprimer symboliquement les mouvements du corps sur la toile", souligne-t-il. Une toile qui finit constellée façon kaléidoscope et qui sert de base à un second travail. Celui du portrait, qui plaît particulièrement à l’artiste. Il y voit le langage le plus naturel, celui du visage pour attirer le spectateur vers la toile.