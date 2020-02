PHOTOS. Découvrez les lieux étonnants fermés au public de la villa Ephrussi-de-Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat

La guide-conférencière Jacqueline Manciet, qui possède une solide formation en histoire de l’art et officie à la villa depuis près de vingt ans, se consacre aux visites guidées de groupes.

Elle connaît par cœur tous les recoins de la demeure, ses collections ainsi que la vie de la propriétaire.

Elle explique: "je me suis tout de suite passionnée pour cette villa et pour cette femme hors du commun et j’ai décidé d’écrire sa biographie. J’ai effectué pendant presque dix ans des recherches dans la presse francophone et anglophone de l’époque et me suis rendu à huit reprises à Londres pour consulter les archives Rothschild qui se trouvent au siège de la banque afin d’y dénicher des informations inédites et ignorées de tous avant de publier le fruit de mon travail dans “La Sphinge” paru aux éditions Persée".