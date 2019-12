PHOTOS. Découvrez en avant-première l'exposition "La Légende des Rallyes" qui s'installe à la Collection de Voitures de SAS le Prince de Monaco

La plus populaire des voitures exposée restant sans conteste la Peugeot 205 Turbo16 Evolution (photo ci-dessus), le modèle abordable qui a fait naître des vocations. "Mon papa m’a appris à conduire sur une 205 GTI sur les cols du Monte-Carl’", se souvient Valérie Closier.

" À l’époque, ça gagnait et le lundi on allait chez Peugeot et on achetait une GTI, c’était presque la même. On pouvait se prendre pour un pilote. C’est comme ça que Lancia a vendu des Intégrales", ajoute Julien Renzini.

La 205, une voiture de compétition qui partageait alors beaucoup d’équipements avec le modèle de série. "Si vous cassiez un phare ou un rétro, vous pouviez en trouver un à 5 euros dans n’importe quelle casse."

Savoir+

La Légende des Rallyes, du 21 décembre au 15 mars, à la Collection de Voitures de SAS le Prince de Monaco – Terrasses de Fontvieille.

Tarifs: adultes 8€/enfants (6-16 ans) et étudiants 4€/groupes et agences sur demande.

Tél.+377.92.05.28.56.