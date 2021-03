PHOTOS. Dans les coulisses de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer

Des courses, des salons, des fêtes. Loin de l’image d’un lieu réservé uniquement aux turfistes, l’hippodrome s’est ouvert au monde extérieur depuis une quinzaine d’années. Un véritable lieu de vie. De rencontres.



En période de crise sanitaire, le chouchou des Cagnois depuis 70 ans se retrouve sans son public. Un "crève-cœur" pour la structure et son personnel. Même si la vie continue. Et les courses aussi.



"C’était un meeting d’hiver inhabituel", partage le directeur général de l’hippodrome, Alain Le Tutour. Entrée interdite au public, strict respect des gestes barrières, etc. Une période étrange.



"Parce que normalement, une course, c’est un spectacle, un moment d’échanges, de convivialité... C’est vraiment triste de le faire à huis clos."



Le directeur relativise malgré tout: "Au moins, on a pu rester ouvert." Et sincèrement, il tient à saluer le travail des employés. "Ils ont fait un boulot remarquable, ils ont su s’adapter. Ça fait quatre ans que je suis là et je me rends compte que j’ai fondé une équipe soudée."

Si le gouvernement le permet, l’anneau cagnois espère pouvoir reprendre vie cet été. "Nous avons prévu, autour du meeting estival, des animations, des spectacles. Avec un fauteuil sur deux, gestes barrières et masques bien sûr."



En attendant ce jour, zoom sur cinq endroits incontournables, dans les coulisses d’un hippodrome.