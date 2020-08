PHOTOS. Comment les salariés du Monte-Carlo Bay font face à l'épidémie de coronavirus

Le premier contact avec l’hôtel, est frontal. C’est celui du thermomètre et de la prise de température imposée. Puis, arrive l’avertissement du port du masque obligatoire à l’intérieur de l’hôtel. Aucune négociation possible. Les réfractaires ne seront pas admis.

Passé le tourniquet, et parvenu dans le lobby, tout le monde est masqué, sauf à la réception, des parois en plexiglas séparant les clients du personnel. "C’est important pour un client d’être accueilli par un sourire", commente Mélanie, une réceptionniste.

À quelques mètres de là, un jeune homme armé d’un vaporisateur rouge et d’un chiffon blanc s’active à la vue de tous.

Il désinfecte tous les quarts d’heure l’ensemble des points de contact: fauteuils, comptoirs, tourniquet, poignées, boutons d’ascenseur…

Ce flacon est l’objet à la mode dans l’hôtel. On le voit partout. "En général, on se cache pour nettoyer. Là, on montre aux clients que l’on désinfecte tout, en permanence", explique Frédéric Darnet, le directeur général du Monte-Carlo Bay.

Masque: "Les clients sont compréhensifs"