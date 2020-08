PHOTOS. Comment le casino de Monte-Carlo s'organise face à l'épidémie de coronavirus

Sur la place du casino de Monte-Carlo, il est la première personne auquel le client est confronté. Son comportement donne une première image du groupe SBM. Dans son costume tiré à quatre épingles, Maxime Julien occupe la fonction de voiturier.

Lui et ses collègues ouvrent les portières et accueillent les clients qui, par leur statut de gros joueurs, se sont vus octroyer le droit de garer leur véhicule presque sur le perron du casino.

À la vue des badauds, toujours avides de grosses cylindrées.

"De par notre rôle de physionomiste, on connaît nos clients et on ne leur donne pas systématiquement un ticket ce qui, en ces temps, évite une potentielle transmission du virus. On porte des gants et on protège, grâce à un film plastique, le volant et le pommeau de vitesse.

On met également une housse sur le siège. Lors du rendu des clefs, désinfectées au préalable, on les place dans une enveloppe et c’est le client qui les récupère. Il n’y a pas de contacts."

Manuel Lino, surveillant aux entrées