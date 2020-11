PHOTOS. Comment ce village de la Roya tente de renouer avec une "vie normale" après la tempête Alex

On devine le sourire de Mélanie Briand, 40 ans, derrière son masque et la caisse. Pas facile, pourtant, d’aller se ravitailler à Nice quasi tous les jours. "On s’est débrouillés comme on a pu. On tente de reprendre une vie normale. Apparemment, on y arrive."

Ici, le samedi, c’est poulet rôti. La demande est si forte qu’il faut une semaine d’attente.

L’aide alimentaire dit adieu à l’église

Par les temps qui courent, "c’est un mets de luxe!, admet Mélanie Briand. Mais comme ça, on a l’impression de retrouver une vie un peu plus normale. Et surtout, de faire plaisir à tout le monde."

Le frais, voilà ce qui a manqué à la banque alimentaire installée dans l’église Notre-Dame-de-la-Visitation. Philippe Oudot, le maire, a mis fin à la distribution de dons, pour aider le commerce à repartir.

Maryse, Martine, Françoise, Rebecca, Christine, Laine: "une bonne équipe" de bénévoles s’affaire à vider les lieux. "On a fait des colis nominatifs pour toute la population. Et on est en train de leur distribuer. Soit ils viennent les chercher, soit on va auprès d’eux."

Elles peuvent compter sur Yves Dalbera et sa brouette. à 67 ans, Yves a perdu onze véhicules avec son exploitation agricole. "Et pourtant, il a énormément aidé. Avec tout ce que tu as subi, tu mérites la médaille", saluent les bénévoles. Tapes affectueuses. Yves est gêné, ému. Visage masqué, il confie: "Il me vient les larmes..."