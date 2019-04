PHOTOS. C’était la journée des enfants au Monte-Carlo Rolex Masters

Heureusement, il n’a pas plu toute la journée. Heureusement, aussi, la moitié de l’espace animations, installé sur les deux seuls terrains en dur du Monte-Carlo Country Club, est protégée par une grande tente blanche. Car ce dimanche après-midi, le ciel a fait des siennes. Les joueurs et les spectateurs en ont souffert (lire en pages sports). Les enfants un peu, mais pas trop, en fin de compte.

Pourquoi on vient vous parler d’enfants en ce deuxième jour du Rolex Monte-Carlo Masters ? Parce que c’était leur journée, ce dimanche. Le "kids day".

Entre 9h30 et 16h, 1.500 sacs remplis de cadeaux des partenaires leur ont été distribués.

À l’intérieur, il y avait aussi une feuille de route pour le concours et les challenges organisés spécialement pour eux. La pluie n’a pas empêché les gamins de s’amuser sur toutes les attractions de l’espace animations, et de participer à tous ces jeux dotés de prix.

Et à 16h15, les petits vainqueurs aux concours de coloriage, à la tombola, au tennis sur jeu vidéo et au service le plus rapide se sont retrouvés sous la grande tente protectrice pour recevoir leurs cadeaux des mains de Kyle Edmund, le joueur sud-africain classé 22e à l’ATP.



Un autre cadeau n’était pas prévu au programme. Alors qu’il "tombait le ciel" sur le MCCC, entre 14h et 16h, quatre paires de joueurs de double ont rejoint les enfants sous le seul court couvert du club, pour échanger des balles avec les enfants, à raison d’une demi-heure chacune.

Ce cadeau-là, les kids du Rolex Masters 2019 ne sont pas près de l’oublier.