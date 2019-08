PHOTOS. Célébrités ou anonymes, ils aiment Monaco et le font savoir sur les réseaux sociaux

Tout le monde s’arrête sur la place du Palais. Au-delà de la résidence de la famille princière, c’est pour le panorama qu’offre le lieu que les touristes sortent leur appareil photo et tente de réaliser le plus beau cliché. Sur Instagram, le hashtag #Monaco comptabilise plus de 5 millions de publications. Des yachts, des immeubles, du luxe et la mer à perte de vue et ce paysage qui revient à chaque fois.

Lorsqu’on grimpe jusqu’à Monaco Ville, il est toujours amusant d’observer les visiteurs du jour prendre toutes sortes de poses pour avoir le plus grand choix possible pour poster LA photo qui réalisera le plus grand nombre de "likes" sur les réseaux. D’ailleurs, plusieurs comptes regroupent les meilleurs clichés des internautes mettant en valeur la Principauté à l’instar de @outlookmonaco et @only_in_monaco.

Les stars et le très célèbre… Rocher

