PHOTOS. Ce show organisé pendant les vacances à Monaco va rendre les fans de Lego® complètement fous

Qui, des enfants ou des parents, s’éclate le plus au Grimaldi Forum, depuis samedi? Très franchement, après avoir passé du temps à discuter avec les petits et les grands dans les 4.000 m2 de l’espace Ravel, où sont rassemblées en de belles structures ou en vrac quelque 2 millions des plus célèbres petites briques multicolores du monde, la question reste sans réponse. Les deux, mon capitaine, serait-on tenté de dire.

De stand en stand, le même constat. Des enfants, des ados et de grands enfants devenus adultes, la tête et les mains plongées dans des milliers de briquettes, concentrées pour fabriquer des maisons, des voitures, des vaisseaux spatiaux, des robots.

Tout ce que l’imaginaire peut créer. Dans les yeux des petits et des grands brille la même lumière, la même passion, la même admiration face aux constructions géantes que des dizaines de bâtisseurs ont mis des centaines et des centaines d’heures à fabriquer, en utilisant des milliers et des milliers de petites briques.

"C’est vraiment extraordinaire"

Première rencontre. Deux couples venus de Nice avec leurs trois enfants.

"On est tous fans de LEGO®, alors on est venus dès qu’on a appris qu’il y avait ce salon à Monaco. C’est vraiment extraordinaire", s’enthousiasme Laure, pendant que Lilou et Tom sont au stand maquillage et les hommes en train de fabriquer des voitures, un peu plus loin.