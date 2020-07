PHOTOS. Baladez-vous dans ses ruelles ombragées et découvrez l'histoire de Menton

Une cité, vieille du XIIIe siècle

Appartenant jusque-là à la famille gênoise de Vento, elle est devenue la propriété de Charles Grimaldi, seigneur de Monaco, en 1346. Avec détails et sourires, Muriel Merli-Farina raconte comment la ville s'est fortifiée, élargie, puis émancipée du protectorat monégasque.

"En 1861, Menton et Roquebrune ont fait sécession, obtenu leur indépendance et ont été rattachées à la France. Des siècles de lutte d'influence que l'on retrouve aujourd'hui sur nos bâtiments et monuments".

À commencer par la Basilique Saint-Michel, première étape de cette visite guidée et symbole de l'art baroque. Deux heures durant, le petit groupe crapahute sur les hauteurs de la Vieille-ville, dans le dédale de ses ruelles, aussi colorées qu'étroites.

"C'est là, derrière ces façades ocres, que le cœur de la cité bat", s'enthousiasme la guide. Halte, quelques marches plus haut, à la chapelle des Pénitents Blancs, avant de longer le cimetière du Vieux-Château.

L'ascension achevée, le souffle repris, les visiteurs du jour atteignent un point de vue panoramique sur Menton, la mer, l'Italie et les falaises. "Celles-là même qui restituent la chaleur une fois la nuit tombée", précise Muriel Merli-Farina, pas avare en explications savantes.