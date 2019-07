PHOTOS. Appartements à louer à l'année avec vue époustouflante sur Monaco: la nouvelle offre de l'hôtel Columbus

Les duplex, eux, gagnent en confort avec une large pièce à vivre et une chambre à l’étage, le tout face à une baie vitrée ouvrant, pour certains sur la roseraie Princesse Grace. Dans le tarif de location sont compris, le ménage deux fois par semaine, les services de voiturier et concierge, un tarif privilégié pour les prestations de l’hôtel. Et induit la possibilité de se domicilier en Principauté.

Un penthouse de 110 mètres carrés

Si l’établissement a gagné cette douzaine d’appartements dans ses étages, c’est sur le toit que se trouve la pépite avec un penthouse singulier. Le lieu, conçu pour être l’appartement du directeur lors de la construction de l’hôtel à la fin des années 80 n’était pas exploité depuis plus de vingt ans. Une hérésie quand on découvre la position dominante de ces mètres carrés avec une vue embrassant le Rocher d’un côté et la Tête de Chien de l’autre.