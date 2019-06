PHOTOS & VIDEO. Revivez le feu de joie place du Palais princier pour la Saint-Jean

Feu maîtrisé et volontaire, le traditionnel bûcher de la Saint-Jean, hier soir sur la place du Palais princier, n’a pas nécessité l’intervention des pompiers. Si ce n’est pour éteindre la braise.

Les flammes ont en revanche rappelé le passage au solstice d’été et, pour les chrétiens, la victoire du Christ-lumière sur les ténèbres. Après le traditionnel office religieux célébré en la Chapelle Palatine, en présence des autorités élues et gouvernementales, c’est aux yeux des touristes et locaux que s’est manifestée la fête du feu et de la lumière, avec l’allumage du “batafoegu” (feu de joie).

Aux Moulins

de s’embraser

Comme chaque année, la tradition se poursuit, ce lundi soir, sur la place des Moulins:

20h30: mise en place du cortège avec la présence de la musique municipale

20h45: départ du cortège vers l’Eglise Saint Charles

21h00: bénédiction à l’Eglise Saint Charles (ouvert à tous)

21h30: retour du cortège vers la place des Moulins, en passant par le carrefour de la Madone

22h00: embrasement du feu de joie et représentation des groupes folkloriques

22h30: bal organisé par le Saint Jean Club (sur invitation) sur les terrasses du Trocadéro