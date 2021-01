Peut on être verbalisé si on porte un masque en tissu fait maison?

Bonjour Andrée,

Avec l’arrivée des variants du Covid-19 plus contagieux, le Haut conseil de santé avait préconisé de ne plus utiliser les masques en tissu fait maison de catégorie 2. Le ministère de la Santé Olivier Véran avait abondé en ce sens en martelant que les Français "ne doivent plus utiliser de masques artisanaux". Un décret où figure cette disposition a même été publié ce mercredi au Journal officiel.

D’un point de vue légal, trois sortes de masques sont donc désormais autorisées: les chirurgicaux, les industriels de catégorie 1 et les FFP2.

Mais risque-t-on une amende si on porte un autre type de masque?

Pour un policier, il sera difficile de différencier les masques de catégorie 1 et 2, car la classification est indiquée sur l’emballage ou sur la notice et non sur le masque.

"Il ne va pas y avoir du jour au lendemain des contrôles du niveau de filtration des masques, d'ailleurs ce n'est même pas écrit dessus. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit la norme à partir de maintenant pour tous se protéger les uns les autres et on veut clairement passer ce message aux Français", rassure une source à Matignon, citée par Le Parisien.

Donc, en théorie, vous ne risquez absolument aucune amende en portant un masque en tissu fait maison.

Bonne journée!