Peut-on craindre des pénuries d’eau cet été à Monaco ?

Des mesures restrictives

ont-elles été mises en place à monaco ?



En déclenchant l’alerte sécheresse, la préfecture des Alpes-Maritimes a mis en place un arsenal de mesures et d’amendes pour préserver les ressources en eau. Ainsi, selon les communes et la gravité de la situation(*), l’arrosage, le remplissage des piscines, bassins et plans d’eau, le lavage des véhicules et engins sont étroitement réglementés, voire interdits dans certains cas.Il est aussi demandé à certains acteurs (golfs, agriculteurs, industriels, artisans et commerçants...) de réduire leur consommation d’eau.



La Principauté, qui participe aux réunions de crise de la préfecture, a privilégié, pour l’heure, la sensibilisation aux restrictions et à la répression. Les fontaines et douches publiques fonctionnent toujours. "On a préféré envoyer des messages ciblés aux grands acteurs du pays (lire ci-dessous) pour ne pas pénaliser les particuliers ou les gens qui viennent passer quelques jours ici, argumente Manuel Nardi. Pour les piscines, par exemple, on a demandé à la DAU d’éviter les vidanges de piscine en cette période, de même que l’on est en relation avec les résidences pour les convaincre de reporter le renouvellement des eaux de piscine à une date ultérieure."



D’éventuelles casses de tuyaux ou d’événements impromptus pourraient, bien sûr, bouleverser la stratégie actuelle et conduire à des mesures exceptionnelles de préservation du service.



* Le département est divisé en trois zones : crise sécheresse, alerte sécheresse renforcée, vigilance sécheresse.